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Помогите решить уровнение: 2x+3=3x-2
Алгебра
Помогите решить уровнение: 2x+3=3x-2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x+3=3x-2 2x-3x+-2+(-3) -x=-5 x=5
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