Помогите решить уровнение (x-16)×9=126

Математика
Помогите решить уровнение (x-16)×9=126
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Гость:
Х=30 .....................
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