Сочинение " психологические основы выживания в природных условиях "( СРОЧНОООО)

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Основным навыком выживания в природных условиях является разжечь огонь, добыть воду, добыть себе еду. Но есть и другие не мало важные основы. Такой как, навык оказания первой помощи, умение ориентироватся в природных условиях. Также важен навык общения с людьми, для того что бы распределить обязанности на каждого.