Помогите решить в этом примере 12 действий

Математика
Помогите решить в этом примере 12 действий
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  1) 9 1/2 : 1,9 = 9,5 : 1,9 = 5 2) 5 - 4 1/5 = 5 - 4,2 = 0,8 3) 2,32 *15/29 = 2 8/25 * 15/29 =58/25*15/29 = 6/5 4) 6/5 + 4/5 = 10/5 = 2 5) 0,8 : 2 = 0,4 ------- это решение первой дроби 6) 6 + 7 1/2 = 13целых 1/2 7) 13 1/2 : 15 = 27/2 : 15 = 13,5 : 15 = 0,9 8) 1 7/15 + 1/3 = 22/15 + 5 /15 = 27/15 9) 27/15 * 5 = 27/3 = 9 10) 0,9 : 9 = 0,1 -------это решение второй дроби 11) 0,4 + 0,1 = 0,5 Ответ: 0,5  
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