Номер 16. плиз.помогите
Математика
Номер 16. плиз.помогите
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7,1,49,2,343,3,2443,4,17101,4 ... 1/3, 2/9, 4/27, 8/81, 16/243, 32/729, 64/2187, 128/6561 ...
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