Срочно!!!Помогите!!! 3)Какой процент составляет в классе девочек и мальчиков,если девочек - 15,а мальчиков - 14?

Математика
Срочно!!!Помогите!!! 3)Какой процент составляет в классе девочек и мальчиков,если девочек - 15,а мальчиков - 14?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+14 = 29 15/29=0,52 или 52 % 14/29=0,48 или 48 %
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