B-90=497-97 реши уровнения
Математика
B-90=497-97 реши уровнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В - 90 = 400 В= 400 + 90 В=490 490 - 90 = 497 - 97
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