На трех полках стоят книги . на первой полке 1/4 всех книг , во второй полке 40 % всех к??иг , а на третьей полке 28 книг. Сколько книг стоит на трех полках?

Математика

На трех полках стоят книги . на первой полке 1/4 всех книг , во второй полке 40 % всех к??иг , а на третьей полке 28 книг. Сколько книг стоит на трех полках?

Автор: Гость