На трех полках стоят книги . на первой полке 1/4 всех книг , во второй полке 40 % всех к??иг , а на третьей полке 28 книг. Сколько книг стоит на трех полках?

Математика
На трех полках стоят книги . на первой полке 1/4 всех книг , во второй полке 40 % всех к??иг , а на третьей полке 28 книг. Сколько книг стоит на трех полках?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4 это 25%. Значит на третьей полке стоит: 100%-40%-25%=35%. Составим пропорцию: х - 100% 28 - 35% х=(100*28)/35=80 (книг всего) Ответ: всего на трех полках 80 книг.
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