В парке 75 деревьев,из них 28 хвойных,а остальные лиственные.Сколько лиственных дер??вьев в парке?

Математика

В парке 75 деревьев,из них 28 хвойных,а остальные лиственные.Сколько лиственных дер??вьев в парке?

Автор: Гость