В парке 75 деревьев,из них 28 хвойных,а остальные лиственные.Сколько лиственных дер??вьев в парке?
Математика
В парке 75 деревьев,из них 28 хвойных,а остальные лиственные.Сколько лиственных дер??вьев в парке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75-28=47 лиственных деревьев в парке.
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