Нарушения зрения . Близорукость и Дальнозоркость когда возникают ( от раздражения или в течении жизни )?
Биология
Нарушения зрения . Близорукость и Дальнозоркость когда возникают ( от раздражения или в течении жизни )?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они возникают чаще всего в старости, но бывают и с рождения, нарушения зрения
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