Помогите на 6 көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлндір

Математика
Помогите на 6 көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлндір
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 ч; 1ч.6мин.; 1ч.10мин.; 4ч.; 10ч.; 11ч.
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