Сочинение сказку проуглы

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Сочинение сказку проуглы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка про углы Однажды в стране математике жили углы 60 °С, 30 °С, 40 °С и т. д. Но самый главный из этих углов был угол 90 °С, все углы его очень боялись, но он этого не знал. Решил как-то он сходить в гости к семье углов. Пришел он к ним, постучал в дверь а там никто не открывает. Зашел в дом а там дети углов подстол спрятались. Спросил он чего это вы так испугались? Они тихим шепотом отвечаю... - мы вас боимся! - А чего меня боятся, я же вас не сьем. - а дети с соседнего дома говорят что вы свех не послушных детей едите. - Я?! Я никог не ем. Давац те дружить? - давайте Вот так они жили вместе!
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