Помогите с первым заданием)

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) вот и все так как Земля не ровная лыжная тоже будет разной
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