Здравствуйте помогите пожалуйста поставить знаки препинания в упражнений

Гость: Гость:

Весной приходит к нам долгожданный праздник Наурыз. Народ казахстана любит весенний праздник Наурыз. Девушки качаются на качелях. Юноши скачут на быстрых лошадях. Звучит домбра. Поёт кобыз. (я не знаю что это И как писать тоже не знаю). В каждом доме хозяйка готовит богатый дастрахан. Люди ходят друг к другу в гости.