Здравствуйте помогите пожалуйста поставить знаки препинания в упражнений
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Здравствуйте помогите пожалуйста поставить знаки препинания в упражнений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весной приходит к нам долгожданный праздник Наурыз. Народ казахстана любит весенний праздник Наурыз. Девушки качаются на качелях. Юноши скачут на быстрых лошадях. Звучит домбра. Поёт кобыз. (я не знаю что это И как писать тоже не знаю). В каждом доме хозяйка готовит богатый дастрахан. Люди ходят друг к другу в гости.
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