Найдите решение системы.

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-2x+1-x^2-4x-4=9y y^2-6y+9-y^2-4y-4=5x -6x-3=9y -10y+5=5x -2x-1=3y -2у+1=х -2(-2у+1)=3у 4у-2=3у у=2 х=-3 2) 49+14u+u^2-25-10u-u^2=6v 4-4v+v^2-36+12v-v^2=4u 24+4u=6v 8v-32=4u 12+2u=3v 2v-8=u 12+2(2v-8)=3v 12+4v-16=3v v=4 u=2*4-8=0
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