6x-x²=0 решите уравнение ,разложив его левую часть на множители известными вам способами !Спасибо!!!!
Алгебра
6x-x²=0 решите уравнение ,разложив его левую часть на множители известными вам способами !Спасибо!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6x-x²=0 x(6-x)=0 x1=0 x2=6
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