6x-x²=0 решите уравнение ,разложив его левую часть на множители известными вам способами !Спасибо!!!!

Алгебра
6x-x²=0 решите уравнение ,разложив его левую часть на множители известными вам способами !Спасибо!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6x-x²=0 x(6-x)=0 x1=0 x2=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В парке 75 деревьев,из них 28 хвойных,а остальные лиственные.Сколько лиственных дер??вьев в парке?
Ответить
Математика
Задача 8 мальчиков принесли поровну 72 ведра воды для поливки огорода. Сколько вёдер воды принёс каждый.
Ответить
Алгебра
Найдите решение системы.
Ответить
Биология
Нарушения зрения . Близорукость и Дальнозоркость когда возникают ( от раздражения или в течении жизни )?
Ответить
Математика
Помогите на 6 көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлндір
Ответить