У всех ли изменяемых, имён существительных в предложном падеже окончание "е".?
Русский язык
У всех ли изменяемых, имён существительных в предложном падеже окончание "е".?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варианты: Пр.п. облакЕ (ед.ч.) Пр.п. облокАХ (мн. ч.) Пр.п. ножницАХ (мн. ч. ВСЕГДА) Ответ: нет, некоторые сущ. во множ. ч. имеют окончания АХ
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