Преобразуй текс.Из слов каждой строчки придумай и запиши предложения.Из первого предложения выпиши словосочетания

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Преобразуй текс.Из слов каждой строчки придумай и запиши предложения.Из первого предложения выпиши словосочетания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В строительный магазин рабочим привезли материал [Строительный магазин; привезли материал]. Они начали крыть крышу и возводить стены. Вот уже, навесили рамы, вставили двери. Все долго ждут наступления ранней весны [Ранняя весна]. Проталинки вдруг появляются. Теплое и яркое солнце и ветерок радуют нас.
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