Решите задачку Функция общих издержек фирмы имеет вид ТС = 6 • Q + 2 • Q2 . Какую приб??ль получит фирма, производящая 25 единиц товара, реализуя их на совершенно конкурентном рынке по цене 36 рублей.
Экономика
Решите задачку Функция общих издержек фирмы имеет вид ТС = 6 • Q + 2 • Q2 . Какую приб??ль получит фирма, производящая 25 единиц товара, реализуя их на совершенно конкурентном рынке по цене 36 рублей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Средние издержки определяем как отношение общих издержек (ТС) к величине объема (q). Исходя из того, что TC = 6q+2q2, тогда АТС = 6+2q. Подставив значение q=25, найдем АТС=(6+2*25) = 56 руб. Если цена равна 36 руб., то фирма имеет убытки в размере: 36 – 56 = -20 в расчете на единицу продукции. Общая величина убытков будет равна: -20*25=-500.
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