Помогите решить векторную задачу кто знает AC-BC-PM-AP+BM= Заранее спасибо

Математика
Помогите решить векторную задачу кто знает AC-BC-PM-AP+BM= Заранее спасибо
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