Столовая получила 200 кг фруктов. Яблок и апельсинов 150 кг, а апельсинов и груш 120 кг. Сколько яблок, апельсинов и груш в отдельности привезли в столовую?

Математика
Столовая получила 200 кг фруктов. Яблок и апельсинов 150 кг, а апельсинов и груш 120 кг. Сколько яблок, апельсинов и груш в отдельности привезли в столовую?
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