Столовая получила 200 кг фруктов. Яблок и апельсинов 150 кг, а апельсинов и груш 120 кг. Сколько яблок, апельсинов и груш в отдельности привезли в столовую?

Математика

Столовая получила 200 кг фруктов. Яблок и апельсинов 150 кг, а апельсинов и груш 120 кг. Сколько яблок, апельсинов и груш в отдельности привезли в столовую?

Автор: Гость