Помогите решить задачи 1)Голубоглазый правша женилсяна кареглазой правде.У них 2 ребенка кареглазый левша и голубоглазый правша.От второго брака у этого мужчины с кареглазой правшёй 9 детей кареглазых правшей.Определите все ге...

Гость: Гость:

Надеюсь, в Вашей задаче речь идет о теореме Менделя, а не о реальном наследовании у человека? А то ведь там в действительности наследование не прямое "доминанта-рецессив", да и не один ген за них отвечает, все намного сложнее.. . :-) Итак: насколько я помню, ни один из указанных генов с полом не сцеплен. Пусть А - ген праворукости, а - ген леворукости; В - ген кареглазости, в - ген голубоглазости. Поскольку гены кареглазости и праворукости являются доминантными, то рождение в первом браке и кареглазого левши (ааВх) , и голубоглазого правши (Ахвв) четко указывает на генотипы родителей: отец - голубоглазый (вв) правша (Аа, поскольку у АА не родился бы левша) , т. е. Аавв; мать - АаВв, т. к. она имеет доминантный фенотип, но родила детей с рецессивным по обоим генам. Далее. Все дети во втором браке (неважно, 9 их или 19) имеют исключительно доминантный фенотип по обоим генам. Если вторая жена мужчины Аавв была бы гетерозиготна по гену праворукости (Аа) , то 1 четверть детей могло родиться с рецеессивным фенотипом, 3 четверти - с доминантным. Значит, из 9 детей хотя бы один (а скорее 2) должен был родиться левшой. С цветом глаз еще проще: при гетерозиготной матери (Вв) ровно половина детей должна быть с голубыми глазами. Поскольку по обоим генам все 9 детей имеют положительный фенотип, следует считать, что вторая мать гомозиготна по обоим генам (ААВВ) . Здесь действительно следует построить решетку Пеннета, Вы абсолютно правы. Поскольку она позволит показать что либо 2 из 8 детей второй матери должны быть голубоглазыми, либо 4 из 8 детей должны быть левшами, если мать - гетерозиготна. Удачи!