Верно ли утверждение, что корни этих уравнений одинаковы? 1) 534×x= 0 2) x:831= 0 3)785+ x=785

Математика

Верно ли утверждение, что корни этих уравнений одинаковы? 1) 534×x= 0 2) x:831= 0 3)785+ x=785

Автор: Гость