Верно ли утверждение, что корни этих уравнений одинаковы? 1) 534×x= 0 2) x:831= 0 3)785+ x=785
Математика
Верно ли утверждение, что корни этих уравнений одинаковы? 1) 534×x= 0 2) x:831= 0 3)785+ x=785
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
534×Х=0 Х=0÷534 Х=0; Х÷831=0 Х=831×0 Х=0; 785+Х=785 Х=785-785 Х=0 Верно.
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