Допишите уравнения возможных реакций, расставьте коэффициенты: Б) Ag+KNO3→

Химия
Допишите уравнения возможных реакций, расставьте коэффициенты: Б) Ag+KNO3→
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Элемент стоит в электрохимическом ряду напряжений металлов правее калия, реакция не идет.
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