Помогите решить задачку! скорость первого теплохода 20 км/ч. Через 2 часа второй теплоход отошёл от пристани и через 10 часов догнал первый теплоход . Найти скорость второго теплохода
Математика
Помогите решить задачку! скорость первого теплохода 20 км/ч. Через 2 часа второй теплоход отошёл от пристани и через 10 часов догнал первый теплоход . Найти скорость второго теплохода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10+2=12 часов находился в пути 1-й теплоход 2) 20*12=240 км проплыли оба теплохода до встречи 3) 240:10=24 км/час скорость 2-го теплохода
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