Помогите решить задачку! скорость первого теплохода 20 км/ч. Через 2 часа второй теплоход отошёл от пристани и через 10 часов догнал первый теплоход . Найти скорость второго теплохода

Математика

Помогите решить задачку! скорость первого теплохода 20 км/ч. Через 2 часа второй теплоход отошёл от пристани и через 10 часов догнал первый теплоход . Найти скорость второго теплохода

Автор: Гость