Помогите решить задачу 125

Математика
Помогите решить задачу 125
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первая задача 1)5+4=9(км/ч)-скорость удаления 2)9*3=27(км)-расстояние через 3 часа вторая задача 1)5+4=9(км/ч)-скорость удаления 2)27:9=3(ч)-через 3 часа третья задача 1)27:3=9(км/ч)-скорость удаления 2)9-5=4(км/ч)-скорость второго
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