Помогите решить задачу !!!!! 4 класс Рабочие должны посадить 350 саженцев кустов. В п??рвый день они посадили седьмую часть всех саженцев .Это в 2 реза меньше,чем во второй день. Поставь вопрос и реши задачу .

Математика

Помогите решить задачу !!!!! 4 класс Рабочие должны посадить 350 саженцев кустов. В п??рвый день они посадили седьмую часть всех саженцев .Это в 2 реза меньше,чем во второй день. Поставь вопрос и реши задачу .

Автор: Гость