Помогите решить задачу !!!!! 4 класс Рабочие должны посадить 350 саженцев кустов. В п??рвый день они посадили седьмую часть всех саженцев .Это в 2 реза меньше,чем во второй день. Поставь вопрос и реши задачу .
Математика
Помогите решить задачу !!!!! 4 класс Рабочие должны посадить 350 саженцев кустов. В п??рвый день они посадили седьмую часть всех саженцев .Это в 2 реза меньше,чем во второй день. Поставь вопрос и реши задачу .
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