Швеи должны сшить 60 платье. Одна группа швей сошьёт их за 6 дней, а другая- за 12 дней. За сколько дней они выполнят этот заказ, работая вместе?
Математика
Швеи должны сшить 60 платье. Одна группа швей сошьёт их за 6 дней, а другая- за 12 дней. За сколько дней они выполнят этот заказ, работая вместе?
Ответ(ы):
Гость:
60:6=10- платьев в день 60:12=5- платьев в день 10+5=15-вместе в день 60:15=4-дня они выполнят этот заказ
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