Швеи должны сшить 60 платье. Одна группа швей сошьёт их за 6 дней, а другая- за 12 дней. За сколько дней они выполнят этот заказ, работая вместе?

Математика

Швеи должны сшить 60 платье. Одна группа швей сошьёт их за 6 дней, а другая- за 12 дней. За сколько дней они выполнят этот заказ, работая вместе?

Автор: Гость