Запишите слова в 3 столбика: кость, лошадка,конь, букварь, скатерть, женщина,облако, капуста.

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Запишите слова в 3 столбика: кость, лошадка,конь, букварь, скатерть, женщина,облако, капуста.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Лошадка, женщина, капуста 2. Букварь, облако, конь 3. Кость, скатерть
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