Андрей гулял 2ч. В хоккей он играл 4/5 этого времени. Сколько времени Андрей играл в ??окккей?

Математика

Андрей гулял 2ч. В хоккей он играл 4/5 этого времени. Сколько времени Андрей играл в ??окккей?

Автор: Гость