Андрей гулял 2ч. В хоккей он играл 4/5 этого времени. Сколько времени Андрей играл в ??окккей?

Математика
Андрей гулял 2ч. В хоккей он играл 4/5 этого времени. Сколько времени Андрей играл в ??окккей?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2ч- 5/5. 5/5-4/5= 1/5 1/5 переведи в десятичную дробь...
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