5(y+3)=10 и 3(2x-7)=9

Математика
5(y+3)=10 и 3(2x-7)=9
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 5(y+3)=10         3(2х-7)=9 5y+15=10             6х-21=9 5y=10-15              6х=9+21 5y=-5                    6х=30 y=-5:5                   х=30:6 y=-1                      х=5 Ответ: -1.             Ответ: 5. Пожалуйста
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