5(y+3)=10 и 3(2x-7)=9
Математика
5(y+3)=10 и 3(2x-7)=9
Ответ(ы):
Гость:
1) 5(y+3)=10 3(2х-7)=9 5y+15=10 6х-21=9 5y=10-15 6х=9+21 5y=-5 6х=30 y=-5:5 х=30:6 y=-1 х=5 Ответ: -1. Ответ: 5. Пожалуйста
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