Укажите падеж имён прилагательных. На побережье Северного Ледовитого океана можно встретить полярного белого медведя,снежную козу,белого песца.
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Укажите падеж имён прилагательных. На побережье Северного Ледовитого океана можно встретить полярного белого медведя,снежную козу,белого песца.
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