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Два способа получения хлорэтана
Химия
Два способа получения хлорэтана
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Ответ(ы):
Гость:
CH3-CH3 + Cl2 = CH3-CH2Cl + HCl
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