521600:8= 102018:6= 2907*3*10+5403
Математика
521600:8= 102018:6= 2907*3*10+5403
Ответ(ы):
Гость:
521600/8=65200 102018/6=17003 2907*3*10+5403=83613
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