Задание по словесности!! Какую роль играет художественная деталь в эпическом произведении???? Подскажите пожалуйста!!! За ранее спасибо!!
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Задание по словесности!! Какую роль играет художественная деталь в эпическом произведении???? Подскажите пожалуйста!!! За ранее спасибо!!
Ответ(ы):
Гость:
Художественная????... произведение???? Это интересная биография. Худож.деталь играет роль в эпическом произведении это можно сказать одним словом: ОНА ИГРАЕТ ИССКУСТВО!!!
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