Подберите близкие по смыслу наречия НЕ как с луны свалился как кошка с собакой идти своей дорогой идти на поводу играть с огнем скрепя сердце
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Подберите близкие по смыслу наречия НЕ как с луны свалился как кошка с собакой идти своей дорогой идти на поводу играть с огнем скрепя сердце
Ответ(ы):
Гость:
1)не знающе или не понимающе
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