Масса одного мешка с сахором 50кг Сколько таких мешковможет перевезти вашина с грузоподемностью 5т

Математика

Масса одного мешка с сахором 50кг Сколько таких мешковможет перевезти вашина с грузоподемностью 5т

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