Масса одного мешка с сахором 50кг Сколько таких мешковможет перевезти вашина с грузоподемностью 5т
Математика
Масса одного мешка с сахором 50кг Сколько таких мешковможет перевезти вашина с грузоподемностью 5т
Ответ(ы):
Гость:
В 1 т=1000 кг 5000:50=100(шт.) Ответ: 100 мешков.
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