Какое количество гамет образует особь с генотипом ААВвСс А)2 В)4 С)6 Д)8
Биология
Какое количество гамет образует особь с генотипом ААВвСс А)2 В)4 С)6 Д)8
Ответ(ы):
Гость:
A)2....................
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