ПОЖАЙЛУСТА... 1).Рзложить многочлен на множетели: •3m-3mn •8x^3-12x^6 •49-c^29 •64+16y+y^2 2)разложить на множетели: •18a^3-12ab+2b^2 •3a(b+4)+2c(-b-4) •x^2+2xy-4x-8y 3)решить уравнение: X^2(x+2)-(x+2)(x^2-x+3)=0
Алгебра
ПОЖАЙЛУСТА... 1).Рзложить многочлен на множетели: •3m-3mn •8x^3-12x^6 •49-c^29 •64+16y+y^2 2)разложить на множетели: •18a^3-12ab+2b^2 •3a(b+4)+2c(-b-4) •x^2+2xy-4x-8y 3)решить уравнение: X^2(x+2)-(x+2)(x^2-x+3)=0
Ответ(ы):
Гость:
1) 3m(1-n) 4x^3(2-3x^2)
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