Плиз.Помогите. В экскурсию отправляются 260 человек. Сколько понадобится заказать ??втобусов есле в одном автобусе должно быть больше 30 человек

Математика
Плиз.Помогите. В экскурсию отправляются 260 человек. Сколько понадобится заказать ??втобусов есле в одном автобусе должно быть больше 30 человек
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
240/30=8 автобус  на 20 человек еще 1 автобус и получается 9 автобус
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Кто легендарный владыка Критского царства
Ответить
Английский язык
Which of the phrases do you hear from your parents most?(какие из фраз больше употребляют твои родители?)
Ответить
Русский язык
Продолжи перечень существительных, которые называют овощи,фрукты и ягоды. Лук, с??ёкла,... Груша, яблоко,.... Вишня,.... Укажи род существи...
Ответить
Другие предметы
Как пояснить пословицу Где сосна взросла, там она и красна
Ответить
Литература
Объяснить пословицу, человек без родины - что птица без гнезда.
Ответить