Плиз.Помогите. В экскурсию отправляются 260 человек. Сколько понадобится заказать ??втобусов есле в одном автобусе должно быть больше 30 человек

Математика

Плиз.Помогите. В экскурсию отправляются 260 человек. Сколько понадобится заказать ??втобусов есле в одном автобусе должно быть больше 30 человек

Автор: Гость