Плиз.Помогите. В экскурсию отправляются 260 человек. Сколько понадобится заказать ??втобусов есле в одном автобусе должно быть больше 30 человек
Математика
Плиз.Помогите. В экскурсию отправляются 260 человек. Сколько понадобится заказать ??втобусов есле в одном автобусе должно быть больше 30 человек
Ответ(ы):
Гость:
240/30=8 автобус на 20 человек еще 1 автобус и получается 9 автобус
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