Which of the phrases do you hear from your parents most?(какие из фраз больше употребляют твои родители?)

Английский язык
Which of the phrases do you hear from your parents most?(какие из фраз больше употребляют твои родители?)
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Автор: Гость
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