Длина дороги 135 км. Два велосипедиста ехали на встречу друг другу. Скорость первог?? 13 км/ч. Узнайте скорость второго велосипедиста, если известно, что они встретились через 5 часов. Подсказка: скорость второго 14 км/ч. Нужн...

Математика

Длина дороги 135 км. Два велосипедиста ехали на встречу друг другу. Скорость первог?? 13 км/ч. Узнайте скорость второго велосипедиста, если известно, что они встретились через 5 часов. Подсказка: скорость второго 14 км/ч. Нужно решение в виде уравнения пожалуйста!

Автор: Гость