Длина дороги 135 км. Два велосипедиста ехали на встречу друг другу. Скорость первог?? 13 км/ч. Узнайте скорость второго велосипедиста, если известно, что они встретились через 5 часов. Подсказка: скорость второго 14 км/ч. Нужн...

Математика
Длина дороги 135 км. Два велосипедиста ехали на встречу друг другу. Скорость первог?? 13 км/ч. Узнайте скорость второго велосипедиста, если известно, что они встретились через 5 часов. Подсказка: скорость второго 14 км/ч. Нужно решение в виде уравнения пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5×13+5x=135 5х=135-65 5х=70 х=70÷5 х=14
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