Продолжи перечень существительных, которые называют овощи,фрукты и ягоды. Лук, с??ёкла,... Груша, яблоко,.... Вишня,.... Укажи род существительных, выдели окончание и основу в каждом слове.

Русский язык
Продолжи перечень существительных, которые называют овощи,фрукты и ягоды. Лук, с??ёкла,... Груша, яблоко,.... Вишня,.... Укажи род существительных, выдели окончание и основу в каждом слове.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лук свёкла морковь. груша яблоко банан.вишня арбуз клубника
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