Продолжи перечень существительных, которые называют овощи,фрукты и ягоды. Лук, с??ёкла,... Груша, яблоко,.... Вишня,.... Укажи род существительных, выдели окончание и основу в каждом слове.

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Продолжи перечень существительных, которые называют овощи,фрукты и ягоды. Лук, с??ёкла,... Груша, яблоко,.... Вишня,.... Укажи род существительных, выдели окончание и основу в каждом слове.

Автор: Гость