Разделите слова на две группы.запишите.Кроссворд,шапка,огород,трубка,сосед,повяз??а,обед,сказка,суп,ложка,запад,грибки,складка. Допишите в каждую группу по 2 слова. Не пойму задание.

Русский язык
Разделите слова на две группы.запишите.Кроссворд,шапка,огород,трубка,сосед,повяз??а,обед,сказка,суп,ложка,запад,грибки,складка. Допишите в каждую группу по 2 слова. Не пойму задание.
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Автор: Гость
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Гость:
Ж.р              м.р шапка          кроссворд  трубка          огород  повязка        сосед сказка          обед    ложка           суп складка        запад машина         грибки квартира        шар                                  стол Попробуй так 
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