Разделите слова на две группы.запишите.Кроссворд,шапка,огород,трубка,сосед,повяз??а,обед,сказка,суп,ложка,запад,грибки,складка. Допишите в каждую группу по 2 слова. Не пойму задание.

Русский язык

Разделите слова на две группы.запишите.Кроссворд,шапка,огород,трубка,сосед,повяз??а,обед,сказка,суп,ложка,запад,грибки,складка. Допишите в каждую группу по 2 слова. Не пойму задание.

Автор: Гость