Разделите слова на две группы.запишите.Кроссворд,шапка,огород,трубка,сосед,повяз??а,обед,сказка,суп,ложка,запад,грибки,складка. Допишите в каждую группу по 2 слова. Не пойму задание.
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Разделите слова на две группы.запишите.Кроссворд,шапка,огород,трубка,сосед,повяз??а,обед,сказка,суп,ложка,запад,грибки,складка. Допишите в каждую группу по 2 слова. Не пойму задание.
Ответ(ы):
Гость:
Ж.р м.р шапка кроссворд трубка огород повязка сосед сказка обед ложка суп складка запад машина грибки квартира шар стол Попробуй так
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