Сумма трех чисел 860. Сумма первого и второго числа равна 560, а второго и третьего - 450. Найдите каждое число. напишите мне ответ ответ это после решения типо так Ответ:.....

Математика

Сумма трех чисел 860. Сумма первого и второго числа равна 560, а второго и третьего - 450. Найдите каждое число. напишите мне ответ ответ это после решения типо так Ответ:.....

Автор: Гость