Синтаксический разбор предложения "И особенно хороши они сегодня над свежим снег??м и зеленым бором "
Русский язык
Синтаксический разбор предложения "И особенно хороши они сегодня над свежим снег??м и зеленым бором "
Ответ(ы):
Гость:
(повествовательное, невосклицательное, простое,двусоставное, распространённое,не осложнено)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Сумма трех чисел 860. Сумма первого и второго числа равна 560, а второго и третьего - 450. Найдите каждое число. напишите мне ответ ответ это пос...
Другие предметы
Задание по словесности!! Какую роль играет художественная деталь в эпическом произведении???? Подскажите пожалуйста!!! За ранее спасибо!!
Математика
Как решить задачу ваня и коля пошли в школу в 8ч 30 мин у школы они встретились.ваня ??ёл до встречи с колей 12мин.сколько минут был в пути коля