Масса тыквы 16кг. Восьмую часть этой тыквы использовали для приготовление каши. Ск??лько килограммов тыквы осталось?
Математика
Масса тыквы 16кг. Восьмую часть этой тыквы использовали для приготовление каши. Ск??лько килограммов тыквы осталось?
Ответ(ы):
Гость:
1)16:8=2(кг)-восьмая часть 2)16-2=14(кг)-осталось
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