Масса тыквы 16кг. Восьмую часть этой тыквы использовали для приготовление каши. Ск??лько килограммов тыквы осталось?

Математика
Масса тыквы 16кг. Восьмую часть этой тыквы использовали для приготовление каши. Ск??лько килограммов тыквы осталось?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)16:8=2(кг)-восьмая часть 2)16-2=14(кг)-осталось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите падеж имён прилагательных. На побережье Северного Ледовитого океана можно встретить полярного белого медведя,снежную козу,белого песца.
Ответить
Английский язык
Our school day is over at 3oсlock.
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ!!!! Морфологический разбор слова: (Готовлюсь) к отъезду
Ответить
Химия
Два способа получения хлорэтана
Ответить
Русский язык
Как пишеться слово показЫваться или показИваться
Ответить