Составьте блок-схемы и программы для решения следующих задач. Для четырех произвольных чисел, введенных с клавиатуры, выведите на экран соответствующие результаты. · Если разность первого и последнего, превышает второе, то вы...
Информатика
Составьте блок-схемы и программы для решения следующих задач. Для четырех произвольных чисел, введенных с клавиатуры, выведите на экран соответствующие результаты. · Если разность первого и последнего, превышает второе, то выведите второе число. · Если сумма второго и третьего меньше четвертого числа, то выведите эту сумму. · Если выполняются одновременно два перечисленных выше условия, то выведите второе число и сумму второго и третьего чисел. · Иначе, выведите все четыре числа без изменения.
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Масса тыквы 16кг. Восьмую часть этой тыквы использовали для приготовление каши. Ск??лько килограммов тыквы осталось?
Русский язык
Укажите падеж имён прилагательных. На побережье Северного Ледовитого океана можно встретить полярного белого медведя,снежную козу,белого песца.
Английский язык