Составьте блок-схемы и программы для решения следующих задач. Для четырех произвольных чисел, введенных с клавиатуры, выведите на экран соответствующие результаты. · Если разность первого и последнего, превышает второе, то вы...

Информатика

Составьте блок-схемы и программы для решения следующих задач. Для четырех произвольных чисел, введенных с клавиатуры, выведите на экран соответствующие результаты. · Если разность первого и последнего, превышает второе, то выведите второе число. · Если сумма второго и третьего меньше четвертого числа, то выведите эту сумму. · Если выполняются одновременно два перечисленных выше условия, то выведите второе число и сумму второго и третьего чисел. · Иначе, выведите все четыре числа без изменения.

Автор: Гость