Помогите решить задачу. Для математического кружка купили сначала 10 одинаковых ??алькуляторов и заплатили за них К руб., потом купили еще 8 таких же калькулятора. Запиши выражение, которое обозначает стоимость второй покупки,...

Математика

Помогите решить задачу. Для математического кружка купили сначала 10 одинаковых ??алькуляторов и заплатили за них К руб., потом купили еще 8 таких же калькулятора. Запиши выражение, которое обозначает стоимость второй покупки, стомость первой и второй покупок

Автор: Гость