Помогите решить задачу. Для математического кружка купили сначала 10 одинаковых ??алькуляторов и заплатили за них К руб., потом купили еще 8 таких же калькулятора. Запиши выражение, которое обозначает стоимость второй покупки,...
Математика
Помогите решить задачу. Для математического кружка купили сначала 10 одинаковых ??алькуляторов и заплатили за них К руб., потом купили еще 8 таких же калькулятора. Запиши выражение, которое обозначает стоимость второй покупки, стомость первой и второй покупок
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