Составьте и запишите текст о своём путешествии или о тех экскурсиях,на которых вы побывали.
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Составьте и запишите текст о своём путешествии или о тех экскурсиях,на которых вы побывали.
Ответ(ы):
Гость:
Я был на экскурсии в зоопарке.Там было много животных,но мне больше всех понравился жираф.У него очень большая шея и он ест колючки.Там было очень интересно!
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